11 рязанских улиц остались без света
Энергоснабжения нет по следующим адресам: Северный переулок, Проезд машиностроителей, Южный переулок, Куйбышевское шоссе, Циолковского, Горького, Юннатов, Колхозная, Есенина, Маяковского. Вернуть потребителям электричество должны в течение 4 часов. Отмечается, что на улице Зубковой проблема сохранится до полного восстановления. Местный житель рассказал, что света нет с полуночи.
11 рязанских улиц остались без света. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Энергоснабжения нет по следующим адресам:
- Северный переулок
- Проезд машиностроителей
- Южный переулок
- Куйбышевское шоссе
- Циолковского
- Горького
- Юннатов
- Колхозная
- Есенина
- Маяковского
Вернуть потребителям электричество должны в течение 4 часов. Отмечается, что на улице Зубковой проблема сохранится до полного восстановления. Местный житель рассказал, что света нет с полуночи.