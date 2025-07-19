11 рязанских улиц остались без света

Энергоснабжения нет по следующим адресам: Северный переулок, Проезд машиностроителей, Южный переулок, Куйбышевское шоссе, Циолковского, Горького, Юннатов, Колхозная, Есенина, Маяковского. Вернуть потребителям электричество должны в течение 4 часов. Отмечается, что на улице Зубковой проблема сохранится до полного восстановления. Местный житель рассказал, что света нет с полуночи.