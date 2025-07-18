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В Рязани завершили ремонт улицы Чкалова
Ремонт проводился от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина. Протяженность участка составила 472 метра. На улице заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновлены тротуары. На объекте установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Работы завершены досрочно.

В Рязани завершили ремонт улицы Чкалова. Об этом сообщает рязгордума.

Ремонт проводился от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина. Протяженность участка составила 472 метра.

На улице заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновлены тротуары. На объекте установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Работы завершены досрочно.