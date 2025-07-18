Под Рязанью 17-летняя девушка попала под колеса BMW

Авария произошла 17 июля в деревне Семено-Никольское. На улице Парковой 39-летний водитель BMW сбил 17-летнюю велосипедистку. Девушка получила травмы и обращалась за медицинской помощью. Все обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.