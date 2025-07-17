В Рязани одобрили строительство новой церкви и дома для переселенцев

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство церкви и дома для переселенцев в Борках. Соответствующее заключение о результатах общественных обсуждений опубликовали в газете «Рязанские ведомости». Земельный участок, площадь которого превышает 100 тысяч квадратных метров, смогут использовать для домов социального обслуживания, общественного питания и проведения религиозных обрядов. Согласно документу, замечаний и предложений от рязанцев не поступало. Ранее стало известно, что около 1-го Борковского карьера разместят церковь, двухэтажные дома соцобслуживания для вынужденных переселенцев, детскую и спортивную площадки, территорию для бытовых отходов, а также выполнят работы по благоустройству участка. Инициаторами проекта выступают Сергей Бахметьев и Станислав Подоль.

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство церкви и дома для переселенцев в Борках. Соответствующее заключение о результатах общественных обсуждений опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Земельный участок, площадь которого превышает 100 тысяч квадратных метров, смогут использовать для домов социального обслуживания, общественного питания и проведения религиозных обрядов.

Согласно документу, замечаний и предложений от рязанцев не поступало.

Ранее стало известно, что около 1-го Борковского карьера разместят церковь, двухэтажные дома соцобслуживания для вынужденных переселенцев, детскую и спортивную площадки, территорию для бытовых отходов, а также выполнят работы по благоустройству участка. Инициаторами проекта выступают Сергей Бахметьев и Станислав Подоль.