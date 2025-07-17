В России могут ужесточить ПДД из-за случаев управления машинами через смартфон

В России могут ввести новые правила для водителей из-за роста случаев управления автомобилями через смартфоны. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил официальное обращение министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением внести изменения в правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает SHOT. Инициатива предполагает, что водители должны находиться за рулём лично и управлять автомобилем без использования телефона или других устройств. За нарушение этих требований предлагается ввести штраф в размере 15 тысяч рублей. Шапарин отметил, что поправки помогут закрыть лазейки, позволяющие избежать ответственности, особенно в случаях, когда водители пытаются оправдать пьяную езду использованием автопилота или ассистентов. «Некоторые пытаются избежать наказания, заявляя, что управляли машиной с помощью автопилота. Это недопустимо», — подчеркнул он, добавив, что речь идет не о беспилотниках, а о машинах, которые управляются как игрушки.

В России могут ввести новые правила для водителей из-за роста случаев управления автомобилями через смартфоны. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил официальное обращение министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением внести изменения в правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает SHOT.

Инициатива предполагает, что водители должны находиться за рулём лично и управлять автомобилем без использования телефона или других устройств. За нарушение этих требований предлагается ввести штраф в размере 15 тысяч рублей. Шапарин отметил, что поправки помогут закрыть лазейки, позволяющие избежать ответственности, особенно в случаях, когда водители пытаются оправдать пьяную езду использованием автопилота или ассистентов.

«Некоторые пытаются избежать наказания, заявляя, что управляли машиной с помощью автопилота. Это недопустимо», — подчеркнул он, добавив, что речь идет не о беспилотниках, а о машинах, которые управляются как игрушки.