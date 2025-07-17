В Госдуме рассказали об условиях лишения гражданства РФ крымчан

Госдума РФ приняла поправку, согласно которой жители четырех новых регионов, включая Республику Крым, не могут быть лишены гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на депутата Михаила Матвеева, инициировавшего законопроект. Он пояснил, что изменения касаются статьи 24 закона о гражданстве, однако не затрагивают случаи, когда гражданство прекращается по причинам, связанным с безопасностью государства. Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» 8 июля, лишенный гражданства крымчанин Дмитрий Кисиев, обвиняемый в «дестабилизации общества», не сможет восстановить свои права, так как его случай подпадает под статью 26, которая регулирует прекращение гражданства в связи с действиями против безопасности государства. Кисиев, который получил российский паспорт в 2014 году после присоединения Крыма, намерен обжаловать решение о лишении гражданства. Также 17 июля Госдума расширила перечень оснований для лишения гражданства, добавив более 80 новых пунктов, включая серьезные преступления и действия против безопасности России. Однако новая поправка защищает жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей от лишения гражданства за совершенные преступления.

Госдума РФ приняла поправку, согласно которой жители четырех новых регионов, включая Республику Крым, не могут быть лишены гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на депутата Михаила Матвеева, инициировавшего законопроект.

Он пояснил, что изменения касаются статьи 24 закона о гражданстве, однако не затрагивают случаи, когда гражданство прекращается по причинам, связанным с безопасностью государства.

Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» 8 июля, лишенный гражданства крымчанин Дмитрий Кисиев, обвиняемый в «дестабилизации общества», не сможет восстановить свои права, так как его случай подпадает под статью 26, которая регулирует прекращение гражданства в связи с действиями против безопасности государства. Кисиев, который получил российский паспорт в 2014 году после присоединения Крыма, намерен обжаловать решение о лишении гражданства.

Также 17 июля Госдума расширила перечень оснований для лишения гражданства, добавив более 80 новых пунктов, включая серьезные преступления и действия против безопасности России. Однако новая поправка защищает жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей от лишения гражданства за совершенные преступления.