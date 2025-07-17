Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
24°
Птн, 18
27°
Сбт, 19
25°
ЦБ USD 77.96 0 17/07
ЦБ EUR 90.56 -0.59 17/07
Нал. USD 79.15 / 79.50 17/07 16:40
Нал. EUR 91.90 / 92.00 17/07 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
2 547
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 031
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 010
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 109
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме рассказали об условиях лишения гражданства РФ крымчан
Госдума РФ приняла поправку, согласно которой жители четырех новых регионов, включая Республику Крым, не могут быть лишены гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на депутата Михаила Матвеева, инициировавшего законопроект. Он пояснил, что изменения касаются статьи 24 закона о гражданстве, однако не затрагивают случаи, когда гражданство прекращается по причинам, связанным с безопасностью государства. Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» 8 июля, лишенный гражданства крымчанин Дмитрий Кисиев, обвиняемый в «дестабилизации общества», не сможет восстановить свои права, так как его случай подпадает под статью 26, которая регулирует прекращение гражданства в связи с действиями против безопасности государства. Кисиев, который получил российский паспорт в 2014 году после присоединения Крыма, намерен обжаловать решение о лишении гражданства. Также 17 июля Госдума расширила перечень оснований для лишения гражданства, добавив более 80 новых пунктов, включая серьезные преступления и действия против безопасности России. Однако новая поправка защищает жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей от лишения гражданства за совершенные преступления.

Госдума РФ приняла поправку, согласно которой жители четырех новых регионов, включая Республику Крым, не могут быть лишены гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на депутата Михаила Матвеева, инициировавшего законопроект.

Он пояснил, что изменения касаются статьи 24 закона о гражданстве, однако не затрагивают случаи, когда гражданство прекращается по причинам, связанным с безопасностью государства.

Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» 8 июля, лишенный гражданства крымчанин Дмитрий Кисиев, обвиняемый в «дестабилизации общества», не сможет восстановить свои права, так как его случай подпадает под статью 26, которая регулирует прекращение гражданства в связи с действиями против безопасности государства. Кисиев, который получил российский паспорт в 2014 году после присоединения Крыма, намерен обжаловать решение о лишении гражданства.

Также 17 июля Госдума расширила перечень оснований для лишения гражданства, добавив более 80 новых пунктов, включая серьезные преступления и действия против безопасности России. Однако новая поправка защищает жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей от лишения гражданства за совершенные преступления.