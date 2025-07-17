Рязанское МЧС рассказало подробности пожара с фурой
Автомобиль с полуприцепом из Пензенской области загорелся 16 июля в селе Путятино Путятинского муниципального округа. В тушении участвовали 2 человека, 2 единицы техники. В результате возгорания поврежден полуприцеп. Общая площадь пожара 18 метров квадратных.
Рязанское МЧС рассказало подробности пожара с фурой. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
Автомобиль с полуприцепом из Пензенской области загорелся 16 июля в селе Путятино Путятинского муниципального округа.
В тушении участвовали 2 человека, 2 единицы техники. В результате возгорания поврежден полуприцеп. Общая площадь пожара 18 метров квадратных.