Рязанское МЧС рассказало подробности пожара с фурой

Автомобиль с полуприцепом из Пензенской области загорелся 16 июля в селе Путятино Путятинского муниципального округа. В тушении участвовали 2 человека, 2 единицы техники. В результате возгорания поврежден полуприцеп. Общая площадь пожара 18 метров квадратных.