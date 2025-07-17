В Рязанской области сгорела фура из Пензенской области

ДТП случилось 16 июля на 309-м километре трассы М5. На подъезде к селу Путятино со стороны Рязани вспыхнул грузовик с полуприцепом. По данным полиции, 36-летний водитель не пострадал. Огонь уничтожил груз и автомобиль. Причины происшествия устанавливают специалисты.

В Рязанской области сгорела фура из Пензенской области. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на шацкую ГАИ.

ДТП случилось 16 июля на 309-м километре трассы М5. На подъезде к селу Путятино со стороны Рязани вспыхнул грузовик с полуприцепом.

По данным полиции, 36-летний водитель не пострадал. Огонь уничтожил груз и автомобиль.

Причины происшествия устанавливают специалисты.