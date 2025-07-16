ВС России освободили населенный пункт Новохатское в ДНР

По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 255 человек. Российские войска сбили украинский самолет МиГ-29, ликвидировали две пусковые установки, пункт наведения и кабину боевого управления ЗРК С-300ПС и РЛС RADA производства Израиля, а также уничтожили 4 управляемые авиабомбы и 178 беспилотников ВСУ.