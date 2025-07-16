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Рязанцы не смогли выйти из подъездов после дождя
Рязанцы, проживающие в домах №№ 67 корпус 2 и 69 корпус 1 на Касимовском шоссе, пожаловались, что после дождей не могут выйти из подъезда. Фото затопленного по колено двора они выставили в соцсетях. «После строительства ЖК Триколор наша жизнь превратилась в ад. После каждого дождя невозможно подойти к дому, везде вода», — написала рязанка. Также она отметила, что после того, как вода все-таки сходит, потоп оставляет сантиметровый слой грязи и ила. Тот сохнет неделями. На фотографиях, как рассказала девушка, вода, которая не высохла с вчерашнего ливня.

Рязанцы, проживающие в домах №№ 67 корпус 2 и 69 корпус 1 на Касимовском шоссе, пожаловались, что после дождей не могут выйти из подъезда. Фото затопленного двора они выставили в соцсетях.

«После строительства ЖК Триколор наша жизнь превратилась в ад. После каждого дождя невозможно подойти к дому, везде вода», — написала рязанка.

Также она отметила, что после того, как вода все-таки сходит, потоп оставляет сантиметровый слой грязи и ила. Тот сохнет неделями, кроме того, в домах систематически топит подвалы и подмывается фундамент.

На фотографиях, как рассказала девушка, вода, которая не высохла с вчерашнего ливня. Судя по фото, машины во дворе затопило по колеса, по щиколотку воды на тротуарах.