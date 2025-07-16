Появились фото с места смертельного ДТП на рязанской трассе

Напомним, трагедия произошла рано утром 16 июля на 54-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе. 66-летний житель Московской области за рулем «ВАЗ-2114» столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 59-летнего жителя Рязани. Погиб водитель отечественного авто. Еще один человек пострадал, его госпитализировали в ОКБ. Ранее появилось видео с места.

Появились фото с места смертельного ДТП на рязанской трассе. Их публикует ИД «Пресса».

Напомним, трагедия произошла рано утром 16 июля на 54-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе. 66-летний житель Московской области за рулем «ВАЗ-2114» столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 59-летнего жителя Рязани.

Погиб водитель отечественного авто. Еще один человек пострадал, его госпитализировали в ОКБ.

Ранее появилось видео с места.