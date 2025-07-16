В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла рано утром 16 июля на 54-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе. 66-летний житель Московской области за рулем «ВАЗ-2114» столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 59-летнего жителя Рязани. Водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП. Водитель «Нивы» получил травмы, ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.