Опубликованы результаты исследований после массовой гибели голубей в Рязани

Результаты анализа показали, что вирусов в крови погибших на улице Островского птиц нет. О погибших голубях сообщили жители Рязани. Тогда специалисты взяли образцы биоматериала на анализы.