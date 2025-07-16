Опубликованы результаты исследований после массовой гибели голубей в Рязани
Результаты анализа показали, что вирусов в крови погибших на улице Островского птиц нет. О погибших голубях сообщили жители Рязани. Тогда специалисты взяли образцы биоматериала на анализы.
Опубликованы результаты исследований после массовой гибели голубей в Рязани. Их публикует главное управление ветеринарии Рязанской области.
Результаты анализа показали, что вирусов в крови погибших на улице Островского птиц нет.
О погибших голубях сообщили жители Рязани. Тогда специалисты взяли образцы биоматериала на анализы.