Опубликовано видео с моментом массового ДТП на улице Горького в Рязани
Авария случилась во вторник, 15 июля, недалеко от пересечения с улицей Право-Лыбедской. Там столкнулись три автомобиля, включая такси. На кадрах видно, что такси врезалось в разворачивающийся автомобиль, а затем продолжило движение и столкнулось с припаркованным автомобилем. Известно, что на месте работали полиция и скорая.
Опубликовано видео с моментом массового ДТП на улице Горького в Рязани. Кадры разместил Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».
Авария случилась во вторник, 15 июля, недалеко от пересечения с улицей Право-Лыбедской. Там столкнулись три автомобиля, включая такси.
На кадрах видно, что такси врезалось в разворачивающийся автомобиль, а затем продолжило движение и столкнулось с припаркованным автомобилем.
Известно, что на месте работали полиция и скорая.