Опубликовано видео с моментом массового ДТП на улице Горького в Рязани

Авария случилась во вторник, 15 июля, недалеко от пересечения с улицей Право-Лыбедской. Там столкнулись три автомобиля, включая такси. На кадрах видно, что такси врезалось в разворачивающийся автомобиль, а затем продолжило движение и столкнулось с припаркованным автомобилем. Известно, что на месте работали полиция и скорая.

Опубликовано видео с моментом массового ДТП на улице Горького в Рязани. Кадры разместил Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

Авария случилась во вторник, 15 июля, недалеко от пересечения с улицей Право-Лыбедской. Там столкнулись три автомобиля, включая такси.

На кадрах видно, что такси врезалось в разворачивающийся автомобиль, а затем продолжило движение и столкнулось с припаркованным автомобилем.

Известно, что на месте работали полиция и скорая.