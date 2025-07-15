В Рязани случилось массовое ДТП с такси

В Рязани случилось массовое ДТП с такси. Корреспондент РЗН. Инфо узнала подробности у очевидцев во вторник, 15 июля. На улице Горького столкнулись три автомобиля, в результате чего все машины получили механические повреждения. Среди пассажиров одного из автомобилей оказался инвалид. Известно, что все они в порядке. По словам очевидцев, на месте работала бригада скорой помощи, но о травмах участников аварии свидетели не знают. Сейчас на улице Горького затруднено движение, работают сотрудники ГАИ, оба ряда частично перекрыты автомобилями, попавшими в аварию.

В Рязани случилось массовое ДТП с такси. Корреспондент РЗН. Инфо узнала подробности у очевидцев во вторник, 15 июля.

На улице Горького столкнулись три автомобиля, в результате чего все машины получили механические повреждения.

Среди пассажиров одного из автомобилей оказался инвалид. Известно, что все они в порядке.

По словам очевидцев, на месте работала бригада скорой помощи, но о травмах участников аварии свидетели не знают.

Сейчас на улице Горького затруднено движение, работают сотрудники ГАИ, оба ряда частично перекрыты автомобилями, попавшими в аварию.