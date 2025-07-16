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Стоимость строительства 50-метрового бассейна в Рязани выросла до 1,5 млрд
Наш регион единственный в ЦФО, не имеющий 50-метрового бассейна, что не дает местным спортсменам выходить на более высокий уровень и вынуждает их тренироваться в других областях. Отмечается, что вопрос обсуждали с руководством Минспорта РФ, конкретных сроков выделения финансирования на проект пока не называется.

Стоимость строительства 50-метрового бассейна в Рязани выросла до 1,5 млрд. Об этом сообщил и. о. главы рязанского минспорта Виталий Шабанов на заседании правительства.

По его словам, наш регион единственный в ЦФО, не имеющий 50-метрового бассейна, что не дает местным спортсменам выходить на более высокий уровень и вынуждает их тренироваться в других областях.

Отмечается, что вопрос обсуждали с руководством Минспорта РФ, конкретных сроков выделения финансирования на проект пока не называется.

Ранее сообщали, что строительство 50-метрового бассейна в Рязани отложили из-за отсутствия денег.