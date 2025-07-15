Жители рязанского поселка остались без холодной воды

Во вторник, 15 июля, с 08:00 до 17:00 холодную воду отключили по адресам: поселок Храпово, дома №№ 1-59 (нечетная сторона), 2-66 (четная сторона). Ранее без холодной воды остались жители семи улиц Рязани.