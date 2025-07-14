Сотни жителей Рязани останутся без холодной воды на сутки
С подробным списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Воду отключат с 04:00 до 23:55.
Сотни жителей Рязани останутся без холодной воды на сутки. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».
Во вторник, 15 июля, c 04:00 до 23:55 холодную воду отключат по адресам:
- улица Дружная, дома №№ 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик);
- улица Качевская, дома №№ 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп. 4 ст 1 (ЦТП 1С), 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
- улица Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- поселок Качево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
- поселок Мордасово, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
- улица Поселковая, дома №№ 1-а, 3, 3-а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 7, 7-а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14-а;
- улица Предзаводская, дома №№ 1, 1/11, 1-а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6-а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 9-а (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10-а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49).