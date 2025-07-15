В рязанском парке Гагарина обновят площадку для выгула собак

На площадке разместят информационный стенд, урну для экскрементов, две скамейки, два навеса. Для собак привезут и установят новое оборудование: барьер, барьер-балансир, тумба, горка, вертикальное кольцо, два тренажера для прыжков. Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации. Работы закончат до 30 сентября 2025 года.

В парке Гагарина обновят площадку для выгула собак за 2,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер на работы разместили на сайте госзакупок.

На площадке разместят информационный стенд, урну для экскрементов, две скамейки, два навеса. Для собак привезут и установят новое оборудование: барьер, барьер-балансир, тумба, горка, вертикальное кольцо, два тренажера для прыжков.

Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации. Работы закончат до 30 сентября 2025 года.

Когда части парка Гагарина поменяли вид использования на религиозные обряды с целью дальнейшего строительства храма, местные жители интересовались дальнейшей судьбой площадки для выгула и дрессировки собак. О планах построить церковь в Приокском можно прочитать в публикации РЗН. Инфо.