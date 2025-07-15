В мэрии ответили на вопрос о строительстве крематория в Рязани

В мэрии рассказали, что для строительства крематория необходимо выделить участок земли площадью не менее 3 га, отвечающий всем санитарным нормам. «С учетом обозначенных параметров такой участок до настоящего времени не найден. Мы готовы рассмотреть конструктивные предложения инвесторов и жителей города», — отметили в администрации. В сообщении подчеркнули, что свои предложения жители могут оставить на официальном сайте администрации Рязани.

В мэрии ответили на вопрос о строительстве крематория в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии рассказали, что для строительства крематория необходимо выделить участок земли площадью не менее 3 га, отвечающий всем санитарным нормам.

«С учетом обозначенных параметров такой участок до настоящего времени не найден. Мы готовы рассмотреть конструктивные предложения инвесторов и жителей города», — отметили в администрации.

В сообщении подчеркнули, что свои предложения жители могут оставить на официальном сайте администрации Рязани.

Напомним, впервые о строительстве крематория в Рязани задумались в 2019 году. Тогда власти рассматривали возможность размещения крематория с парком памяти в районе существующей сети кладбищ (Новое, Богородское, Воскресенское).