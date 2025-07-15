В Кремле высказались о заявлении Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые высказывания Трампа «весьма серьезны, Кремлю нужно время для анализа». «Если Путин посчитает необходимым, то он прокомментирует заявления президента США», — подчеркнул Песков. Он напомнил, что Москва сохраняет готовность к третьему раунду переговоров с Киевом, но предложений по встрече до сих пор не получено. Ранее Трамп пригрозил России 100-процентными пошлинами.