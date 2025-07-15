В ГАИ рассказали о пострадавших в массовом ДТП с грузовиками в Рязанской области

ДТП произошло утром 15 июля на 479-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рыбновском районе. 63-летний житель Московской области, управляя грузовым автомобилем «Ман» столкнулся с большегрузом «Даф», под управлением 29-летнего жителя Республики Кыргызстан и грузовиком «Ман», под управлением 44-летнего жителя Московской области. Пострадали 63-летний водитель грузовика «Ман» и 22-летняя пассажирка автомобиля «Даф». Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места ДТП.

В ГАИ рассказали о пострадавших в массовом ДТП с грузовиками в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло утром 15 июля на 479-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рыбновском районе. 63-летний житель Московской области, управляя грузовым автомобилем «Ман» столкнулся с большегрузом «Даф», под управлением 29-летнего жителя Республики Кыргызстан и грузовиком «Ман», под управлением 44-летнего жителя Московской области.

Пострадали 63-летний водитель грузовика «Ман» и 22-летняя пассажирка автомобиля «Даф». Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места ДТП.