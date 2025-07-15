В Рязанской области произошло массовое ДТП с фурами

Авария случилась утром во вторник, 15 июля, на трассе у села Криуша в Клепиковском районе. Столкнулись три большегруза. На месте работают полицейские и медики. Официальной информации о произошедшем нет.