Рязанцам напомнили о мерах предосторожности во время грибного сезона

Рязанцам напомнили о мерах предосторожности во время грибного сезона. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора. При выборе места для сбора грибов важно избегать территорий рядом с дорогами, населёнными пунктами и промышленными предприятиями. Если у вас возникают сомнения в идентификации гриба, лучше не рисковать и оставить его на месте. Также стоит отказаться от сбора старых или червивых экземпляров. Собирая грибы, аккуратно срезайте их вместе с ножкой и помещайте в плетёные корзины для лучшей вентиляции. Никогда нельзя пробовать сырые грибы на вкус. Важно обработать собранные грибы в тот же день. Сначала следует перебрать их, удаляя нежелательные экземпляры, затем тщательно промыть и отварить минимум 45 минут, меняя воду дважды. Только после этого можно готовить блюда из грибов. При покупке грибов в магазине обращайте внимание на этикетки — они должны содержать информацию о месте сбора и сроке хранения. Избегайте покупки грибов у случайных продавцов и в местах стихийной торговли.

Рязанцам напомнили о мерах предосторожности во время грибного сезона. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

При выборе места для сбора грибов важно избегать территорий рядом с дорогами, населёнными пунктами и промышленными предприятиями. Если у вас возникают сомнения в идентификации гриба, лучше не рисковать и оставить его на месте. Также стоит отказаться от сбора старых или червивых экземпляров.

Собирая грибы, аккуратно срезайте их вместе с ножкой и помещайте в плетёные корзины для лучшей вентиляции. Никогда нельзя пробовать сырые грибы на вкус.

Важно обработать собранные грибы в тот же день. Сначала следует перебрать их, удаляя нежелательные экземпляры, затем тщательно промыть и отварить минимум 45 минут, меняя воду дважды. Только после этого можно готовить блюда из грибов.

При покупке грибов в магазине обращайте внимание на этикетки — они должны содержать информацию о месте сбора и сроке хранения. Избегайте покупки грибов у случайных продавцов и в местах стихийной торговли.