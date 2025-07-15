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Российским полицейским начали компенсировать взятки
В ростовском УМВД стали поощрять работников за отказ от незаконного вознаграждения. «Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель», — уточнил начальник областного ведомства Александр Речицкий. Самих нарушителей привлекают к предусмотренной законом ответственности. Отмечается, что за два месяца уже возбудили 25 уголовных дел.

Российским полицейским начали компенсировать взятки. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на ростовское УМВД.

Там стали поощрять работников за отказ от незаконного вознаграждения.

«Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель», — уточнил начальник областного ведомства Александр Речицкий.

Самих нарушителей привлекают к предусмотренной законом ответственности. Отмечается, что за два месяца уже возбудили 25 уголовных дел.