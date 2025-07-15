Депутат Госдумы дал оценку предложению о 10-летнем обучении в школе

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил своё несогласие с предложением сократить школьное обучение до 10 лет, выдвинутым общественниками в целях снижения возраста вступления во взрослую жизнь. Об этом пишет RT. По словам Милонова, такая инициатива выглядит рискованной, и к ней не следует относиться слишком серьёзно. «Снижать возраст вступления во взрослую жизнь за счёт сокращения времени обучения — не самая проработанная идея», — заявил депутат. Он отметил, что подобные изменения могут иметь непредсказуемые последствия для молодёжи. Ранее Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей, высказал мнение о том, что сокращение длительности школьного обучения до 8 и 10 лет может способствовать снижению возраста рождения первого ребёнка. Он связал рост среднего возраста вступления в брак и рождения детей с удлинённым периодом социализации молодёжи.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил своё несогласие с предложением сократить школьное обучение до 10 лет, выдвинутым общественниками в целях снижения возраста вступления во взрослую жизнь. Об этом пишет RT.

По словам Милонова, такая инициатива выглядит рискованной, и к ней не следует относиться слишком серьёзно.

«Снижать возраст вступления во взрослую жизнь за счёт сокращения времени обучения — не самая проработанная идея», — заявил депутат. Он отметил, что подобные изменения могут иметь непредсказуемые последствия для молодёжи.

Ранее Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей, высказал мнение о том, что сокращение длительности школьного обучения до 8 и 10 лет может способствовать снижению возраста рождения первого ребёнка. Он связал рост среднего возраста вступления в брак и рождения детей с удлинённым периодом социализации молодёжи.