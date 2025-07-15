В России предложили сократить обучение в школе до 10 классов

С инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он считает, что сокращение обучения улучшит демографическую ситуацию в стране. Рыбальченко предложил вернуться к системе 8-ми и 10-летнего школьного обучения, которая была принята в Советском Союзе. Также он предложил сократить срок учебы в вузе на год.

В России предложили сократить обучение в школе до 10 классов. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он считает, что сокращение обучения улучшит демографическую ситуацию в стране.

Рыбальченко предложил вернуться к системе 8-ми и 10-летнего школьного обучения, которая была принята в Советском Союзе. Также он предложил сократить срок учебы в вузе на год.