В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа ввести пошлины против РФ

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести против России и ее партнеров пошлины в размере 100%, если конфликт на Украине не будет разрешен в течение следующих 50 дней. Как сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, это решение негативно отразится на американской экономике, а не на российской. По словам Журавлева, товарооборот между США и Россией составляет лишь $8 миллиардов, и значительная часть необходимых США ресурсов, таких как уран, титан и палладий, поступает именно из России. Он отметил, что подорожание этих материалов в первую очередь скажется на экономике Соединенных Штатов. Кроме того, Журавлев прокомментировал продолжающиеся поставки оружия Украине, отметив, что это стало аксиомой, с которой следует смириться. Он считает, что ожидать от Трампа других решений было бы странно, учитывая официальное обозначение России как врага в документах США. Станислав Наумов, зампред комитета Госдумы по экономической политике, добавил, что Россия уже адаптировалась к условиям санкций, что подтверждается ростом российского рынка акций на 2,3% после заявлений Трампа. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу с легитимными политиками бывшей УССР и продолжит свою стратегию денацификации и демилитаризации. 14 июля Трамп выразил недовольство Россией и анонсировал жесткие меры против нее в случае продолжения конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести против России и ее партнеров пошлины в размере 100%, если конфликт на Украине не будет разрешен в течение следующих 50 дней. Как сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, это решение негативно отразится на американской экономике, а не на российской.

По словам Журавлева, товарооборот между США и Россией составляет лишь $8 миллиардов, и значительная часть необходимых США ресурсов, таких как уран, титан и палладий, поступает именно из России. Он отметил, что подорожание этих материалов в первую очередь скажется на экономике Соединенных Штатов.

Кроме того, Журавлев прокомментировал продолжающиеся поставки оружия Украине, отметив, что это стало аксиомой, с которой следует смириться. Он считает, что ожидать от Трампа других решений было бы странно, учитывая официальное обозначение России как врага в документах США.

Станислав Наумов, зампред комитета Госдумы по экономической политике, добавил, что Россия уже адаптировалась к условиям санкций, что подтверждается ростом российского рынка акций на 2,3% после заявлений Трампа. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу с легитимными политиками бывшей УССР и продолжит свою стратегию денацификации и демилитаризации.

14 июля Трамп выразил недовольство Россией и анонсировал жесткие меры против нее в случае продолжения конфликта на Украине.