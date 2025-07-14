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В Госдуме ответили на угрозу Германии «убивать российских солдат»
Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких войск «убивать российских солдат» вызвало резкую реакцию в России. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу. Он отметил, что подобные слова свидетельствуют о слабой исторической памяти немецких министров. Чепа подчеркнул, что «потомки нацистов» могут рассчитывать на ответ от российских военных и добавил, что любые действия немецких или французских войск на территории Украины сделают их мишенью для российских вооруженных сил. Он выразил уверенность, что такие силы будут быстро нейтрализованы. Писториус, комментируя свою позицию в интервью Financial Times, заявил, что для достижения мира и разрядки необходимо вести диалог с позиции силы. Он отметил, что Германия не намерена демонстрировать слабость и готова защищать свои интересы.

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких войск «убивать российских солдат» вызвало резкую реакцию в России. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

Он отметил, что подобные слова свидетельствуют о слабой исторической памяти немецких министров.

Чепа подчеркнул, что «потомки нацистов» могут рассчитывать на ответ от российских военных и добавил, что любые действия немецких или французских войск на территории Украины сделают их мишенью для российских вооруженных сил. Он выразил уверенность, что такие силы будут быстро нейтрализованы.

Писториус, комментируя свою позицию в интервью Financial Times, заявил, что для достижения мира и разрядки необходимо вести диалог с позиции силы. Он отметил, что Германия не намерена демонстрировать слабость и готова защищать свои интересы.