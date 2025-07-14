Германия назвала условие, при котором будет готова «убивать российских солдат»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности немецких войск «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО. Об этом пишет «Лента. ру». Министр подчеркнул, что для достижения мира и разрядки необходимо вести диалог с позиции силы. Писториус отметил, что Германия демонстрирует свою готовность защищаться, а не запугивать противника. Кроме того, министр подтвердил, что Берлин не планирует поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новые просьбы Киева. Он объяснил это решение тем, что у Германии осталось всего шесть систем Patriot, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности немецких войск «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО. Об этом пишет «Лента. ру».

Министр подчеркнул, что для достижения мира и разрядки необходимо вести диалог с позиции силы. Писториус отметил, что Германия демонстрирует свою готовность защищаться, а не запугивать противника.

Кроме того, министр подтвердил, что Берлин не планирует поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новые просьбы Киева. Он объяснил это решение тем, что у Германии осталось всего шесть систем Patriot, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности.

Фото: Lisi Niesner / Reuters