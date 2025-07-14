Плитку на памятнике Ленину восстановили после жалоб рязанцев

После жалобы рязанки на состояние площади Ленина, службы восстановили плитку на памятнике Ленину. Соответствующую информацию разметила горадаминистрация в понедельник 14 июля в ответ на утренний комментарий о плитке, лысых газонах и сорняках в цветах в центре города. «Городские службы оперативно устранили повреждения на памятнике», — отметили в мэрии. К ответу прикрепили фото восстановленной плитки на памятнике. Напомним, рязанцы жаловались на состояние площади Ленина. Кроме плитки, рязанцы засняли розы в сухой земле и сорняках, а также вытоптанные газоны.

После жалобы рязанки на состояние площади Ленина, службы восстановили плитку на памятнике Ленину. Соответствующую информацию разметила горадаминистрация в понедельник, 14 июля, в ответ на утренний комментарий о плитке, лысых газонах и сорняках в цветах в центре города.

«Городские службы оперативно устранили повреждения на памятнике», — отметили в мэрии.

К ответу прикрепили фото восстановленной плитки на памятнике.

Напомним, рязанцы жаловались на состояние площади Ленина. Кроме плитки, рязанцы засняли розы в сухой земле и сорняках, а также вытоптанные газоны.

Фото: Администрация Рязани