Рязанцы засняли отваливающуюся плитку от памятника и лысые газоны в центре

«Хочется, чтобы вы увидели и исправили недостатки на площади Ленина», — написал рязанец. На фотографиях видно, что плитка от памятника Ленину местами полностью отвалилась. Розы, высаженные на площади, в сорняках, у них сухая земля. Кроме того, газоны полностью вытоптаны.