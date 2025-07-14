Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России»

Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России». Региональный избирком опубликовал соответствующие постановления с заверенными списками. Общерегиональный список возглавили Павел Малков, Михаил Давыдов и Татьяна Панфилова. Всего в него попали 78 человек, четверых в процессе заверения исключили.