Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России»
Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России». Региональный избирком опубликовал соответствующие постановления с заверенными списками. Общерегиональный список возглавили Павел Малков, Михаил Давыдов и Татьяна Панфилова. Всего в него попали 78 человек, четверых в процессе заверения исключили.
Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России». Региональный избирком опубликовал соответствующие постановления с заверенными списками.
Общерегиональный список возглавили Павел Малков, Михаил Давыдов и Татьяна Панфилова. Всего в него
В число кандидатов по одномандатным округам вошли:
- Николай Игнатов (округ № 1),
- Сергей Филиппов (округ № 2),
- Владимир Сидоров (округ № 3),
- Николай Пласкунов (округ № 4),
- Александр Калашников (округ № 5),
- Александр Глазунов (округ № 6),
- Аркадий Фомин (округ № 7),
- Владимир Рожков (округ № 8),
- Владимир Материкин (округ № 9),
- Сергей Лукьянов (округ № 10),
- Владислав Фролов (округ № 11),
- Роман Иголкин (округ № 12),
- Дмитрий Репников (округ № 13),
- Александр Жукаев (округ № 14),
- Михаил Агапкин (округ № 15),
- Александр Ачалов (округ № 16),
- Андрей Глазунов (округ № 17),
- Игорь Трубицын (округ № 18),
- Александр Шевырев (округ № 19),
- Сергей Пупков (округ № 20).
Напомним, выборы депутатов Рязанской областной думы пройдут с 12 по 14 сентября.