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Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России»
Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России». Региональный избирком опубликовал соответствующие постановления с заверенными списками. Общерегиональный список возглавили Павел Малков, Михаил Давыдов и Татьяна Панфилова. Всего в него попали 78 человек, четверых в процессе заверения исключили.

Опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России». Региональный избирком опубликовал соответствующие постановления с заверенными списками.

Общерегиональный список возглавили Павел Малков, Михаил Давыдов и Татьяна Панфилова. Всего в него попали 78 человек, четверых в процессе заверения исключили.

В число кандидатов по одномандатным округам вошли:

  • Николай Игнатов (округ № 1),
  • Сергей Филиппов (округ № 2),
  • Владимир Сидоров (округ № 3),
  • Николай Пласкунов (округ № 4),
  • Александр Калашников (округ № 5),
  • Александр Глазунов (округ № 6),
  • Аркадий Фомин (округ № 7),
  • Владимир Рожков (округ № 8),
  • Владимир Материкин (округ № 9),
  • Сергей Лукьянов (округ № 10),
  • Владислав Фролов (округ № 11),
  • Роман Иголкин (округ № 12),
  • Дмитрий Репников (округ № 13),
  • Александр Жукаев (округ № 14),
  • Михаил Агапкин (округ № 15),
  • Александр Ачалов (округ № 16),
  • Андрей Глазунов (округ № 17),
  • Игорь Трубицын (округ № 18),
  • Александр Шевырев (округ № 19),
  • Сергей Пупков (округ № 20).

Напомним, выборы депутатов Рязанской областной думы пройдут с 12 по 14 сентября.