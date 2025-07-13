В Солотче прошли противопожарные рейды
Рейд провели сотрудники управления по делам ГОЧС. Специалисты напомнили отдыхающим про действие особого противопожарного режима и запрете на разведение огня. Также рязанцам раздали информационные материалы, провели с ними разъяснительные беседы. Напомним, с 8 июля на территории Рязани установлен особый противопожарный режим.
В Солотче прошли противопожарные рейды. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба горадминистрации.
Рейд провели сотрудники управления по делам ГОЧС. Специалисты напомнили отдыхающим про действие особого противопожарного режима и запрете на разведение огня.
Также рязанцам раздали информационные материалы, провели с ними разъяснительные беседы.
Напомним, с 8 июля на территории Рязани установлен особый противопожарный режим.