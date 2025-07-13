В центре Рязани закрыли пешеходный переход из-за ремонта

На площади Победы расположены два пешеходных перехода. Один из них перекрыли баннером с надписью «Формирование комфортной городской среды» и знаком «Движение пешеходов запрещено». Напомним, на площади Победы идут работы по ренту Монумента и благоустройству прилегающей территории. Их планируют завершить в конце лета.

На площади Победы в Рязани закрыли пешеходный переход из-за работ по благоустройству возле монумента. Об этом 13 июля сообщает «МК в Рязани».

На площади Победы расположены два пешеходных перехода. Один из них перекрыли баннером с надписью «Формирование комфортной городской среды» и знаком «Движение пешеходов запрещено».

Напомним, в мэрии сообщали, что ремонт Монумента и благоустройство прилегающей территории идут по графику. Работы планируют завершить в конце лета.

Фото: «МК в Рязани», Анастасия Батищева