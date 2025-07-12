В Рязанской области произошел серьезный пожар
Информация о пожаре в Сапожковском районе поступила 12 июля в 00:31. Загорелся двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огнем уничтожены крыша и две квартиры. Есть пострадавшие. Информация о них уточняется. На тушение выезжали 5 человек и 3 спецавтомобиля.
В Рязанской области произошел серьезный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в Сапожковском районе поступила 12 июля в 00:31. Загорелся двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Огнем уничтожены крыша и две квартиры. Есть пострадавшие. Информация о них уточняется.
На тушение выезжали 5 человек и 3 спецавтомобиля.
Позже стало известно о погибшем и пострадавшей при пожаре в Рязанской области.