Стало известно о погибшем при пожаре в Рязанской области
Пожар произошел ночью 12 июля в селе Красный угол Сапожковского района. Горел жилой дом. В результате погиб мужчина, женщина с тяжкими телесными повреждениями госпитализирована в медучреждение. Точную причину пожара установят. Ход проверки, проводимой органами предварительного расследования, находится на контроле в прокуратуре.
Стало известно о погибшем при пожаре в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба облпрокуратуры.
Пожар произошел ночью 12 июля в селе Красный угол Сапожковского района. Горел жилой дом.
В результате погиб мужчина, женщина с тяжкими телесными повреждениями госпитализирована в медучреждение.
Точную причину пожара установят. Ход проверки, проводимой органами предварительного расследования, находится на контроле в прокуратуре.
Ранее стало известно, что сгорела крыша и две квартиры.