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Стало известно о погибшем при пожаре в Рязанской области
Пожар произошел ночью 12 июля в селе Красный угол Сапожковского района. Горел жилой дом. В результате погиб мужчина, женщина с тяжкими телесными повреждениями госпитализирована в медучреждение. Точную причину пожара установят. Ход проверки, проводимой органами предварительного расследования, находится на контроле в прокуратуре.

Стало известно о погибшем при пожаре в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба облпрокуратуры.

Пожар произошел ночью 12 июля в селе Красный угол Сапожковского района. Горел жилой дом.

В результате погиб мужчина, женщина с тяжкими телесными повреждениями госпитализирована в медучреждение.

Точную причину пожара установят. Ход проверки, проводимой органами предварительного расследования, находится на контроле в прокуратуре.

Ранее стало известно, что сгорела крыша и две квартиры.