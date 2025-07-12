Стало известно о погибшем при пожаре в Рязанской области

Пожар произошел ночью 12 июля в селе Красный угол Сапожковского района. Горел жилой дом. В результате погиб мужчина, женщина с тяжкими телесными повреждениями госпитализирована в медучреждение. Точную причину пожара установят. Ход проверки, проводимой органами предварительного расследования, находится на контроле в прокуратуре.