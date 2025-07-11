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Власти России рассматривают полный запрет на экспорт бензина из-за роста цен
Кабмин РФ рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт бензина, включая поставки для отечественных производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака, выступившего на нефтяном саммите в Татарстане. По словам Новака, в условиях повышенного спроса ранее уже вводился запрет на экспорт как для непроизводителей, так и для производителей. «Если ситуация потребует, мы можем ввести и полный запрет на экспорт», — отметил он. Ранее в пресс-службе Минэнерго заявили, что полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, так как колебания цен являются сезонными, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов находится под контролем. Тем не менее, в июне сообщалось о возможном введении полного запрета на экспорт бензина до конца октября 2025 года из-за роста оптовых цен. Экономист Василий Колташов подчеркнул, что цены на бензин могут подстраиваться под биржевые механизмы, что может привести к их росту «без оглядки на государство» и превышению инфляционных прогнозов.

Кабмин РФ рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт бензина, включая поставки для отечественных производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака, выступившего на нефтяном саммите в Татарстане.

По словам Новака, в условиях повышенного спроса ранее уже вводился запрет на экспорт как для непроизводителей, так и для производителей. «Если ситуация потребует, мы можем ввести и полный запрет на экспорт», — отметил он.

Ранее в пресс-службе Минэнерго заявили, что полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, так как колебания цен являются сезонными, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов находится под контролем. Тем не менее, в июне сообщалось о возможном введении полного запрета на экспорт бензина до конца октября 2025 года из-за роста оптовых цен.

Экономист Василий Колташов подчеркнул, что цены на бензин могут подстраиваться под биржевые механизмы, что может привести к их росту «без оглядки на государство» и превышению инфляционных прогнозов.