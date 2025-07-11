В рязанском Дворце детского творчества на улице Есенина отремонтируют крышу

На выполнение реставрационных работ в здании Дворца детского творчества на улице Есенина выделили 70 миллионов 32 тысячи 950 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, необходимо выполнить противоаварийные и реставрационные работы по крыше. Подрядчик отремонтирует кровлю, обновит покрытие, заменит ухваты для водосточных труб, утеплит чердак и установит пароизоляционный слой. Кроме того, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Заказчиком выступило МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества». Реставрационных работ завершат до 31 марта 2026 года. Отметим, что здание с 2019 года является объектом культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров».