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В рязанском Дворце детского творчества на улице Есенина отремонтируют крышу
На выполнение реставрационных работ в здании Дворца детского творчества на улице Есенина выделили 70 миллионов 32 тысячи 950 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, необходимо выполнить противоаварийные и реставрационные работы по крыше. Подрядчик отремонтирует кровлю, обновит покрытие, заменит ухваты для водосточных труб, утеплит чердак и установит пароизоляционный слой. Кроме того, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Заказчиком выступило МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества». Реставрационных работ завершат до 31 марта 2026 года. Отметим, что здание с 2019 года является объектом культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров».

На выполнение реставрационных работ в здании Дворца детского творчества на улице Есенина выделили 70 миллионов 32 тысячи 950 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, необходимо выполнить противоаварийные и реставрационные работы по крыше. Подрядчик отремонтирует кровлю, обновит покрытие, заменит ухваты для водосточных труб, утеплит чердак и установит пароизоляционный слой.

Кроме того, проведут работы по благоустройству и озеленению территории.

Заказчиком выступило МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества».

Реставрационных работ завершат до 31 марта 2026 года.

Отметим, что здание с 2019 года является объектом культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров».