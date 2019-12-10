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14:23, 10 декабря 2019 362
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Дворец детского творчества в Рязани стал объектом культурного наследия

Дворец детского творчества в Рязани стал объектом культурного наследия

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Дворец детского творчества в Рязани признали объектом культурного наследия регионального значения. Во вторник, 10 декабря, приказ опубликовала инспекция по охране ОКН Рязанской области.

Также документ утвердил границы «памятника».

Здание «Дворца пионеров» на улице Есенина открыли в 1957 году. В 1994 году его переименовали в Рязанский городской Дворец творчества детей и юношества.


© RZN.info

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