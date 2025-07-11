Названы редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в июне

Чаще всего девочек в июне назвали Василисами, мальчиков — Дмитриями. Самыми редкими женскими именами стали Агата, Акилина, Теона, Ярослава, мужскими — Родион и Рафаэль. Всего в июне в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 79 детей: 47 мальчиков и 32 девочки. Ранее стало известно, что в прошлом месяце в Рязани родились восемь пар двойняшек.

Названы редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в июне. Пост об этом опубликован в соцсетях областного перинатального центра 11 июля.

Чаще всего девочек в июне назвали Василисами, мальчиков — Дмитриями.

Самыми редкими женскими именами стали Агата, Акилина, Теона, Ярослава, мужскими — Родион и Рафаэль.

Всего в июне в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 79 детей: 47 мальчиков и 32 девочки.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце в Рязани родились восемь пар двойняшек.