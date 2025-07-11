МВД РФ предупредило о новом виде кибермошенничества в Telegram

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает о растущей угрозе кибермошенничества в Telegram. Об этом пишут РИА Новости. Злоумышленники активно используют функцию «Предложенные публикации» для хищения административных аккаунтов каналов. Мошенники отправляют администраторам коммерческие предложения с ссылками на фальшивые страницы авторизации, которые имитируют официальный интерфейс Telegram. При вводе логина и кода из SMS злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом. С помощью компрометированного аккаунта они осуществляют мошеннические схемы, требуют выкуп за восстановление доступа, присваивают средства из систем Stars/NFT и Fragment.com, а также распространяют деструктивный контент. Ведомство призывает пользователей быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает о растущей угрозе кибермошенничества в Telegram. Об этом пишут РИА Новости.

Злоумышленники активно используют функцию «Предложенные публикации» для хищения административных аккаунтов каналов. Мошенники отправляют администраторам коммерческие предложения с ссылками на фальшивые страницы авторизации, которые имитируют официальный интерфейс Telegram.