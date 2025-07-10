В Рязанской области проверили ягоды смородины

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в период с 8 по 9 июля 2025 года провели выездные обследования в рамках государственного контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщается на сайте ведомства. В ходе проверок были отобраны пробы плодово-ягодных культур на земельном участке площадью 11 гектаров вблизи деревни Хрущево Старожиловского района. Пробы смородины сорта «Голубая дылека» были собраны для определения остаточного содержания действующих веществ пестицидов и агрохимикатов, включая нитраты. Аналогичные мероприятия также прошли в Рязанском районе на участке площадью 52 гектара рядом с селом Тюшево, где специалисты отобрали пробы смородины сорта «Селечинская». Все образцы направлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных испытаний. В настоящее время Управление ожидает результаты исследований. По итогам будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в период с 8 по 9 июля 2025 года провели выездные обследования в рамках государственного контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверок были отобраны пробы плодово-ягодных культур на земельном участке площадью 11 гектаров вблизи деревни Хрущево Старожиловского района. Пробы смородины сорта «Голубая дылека» были собраны для определения остаточного содержания действующих веществ пестицидов и агрохимикатов, включая нитраты.

Аналогичные мероприятия также прошли в Рязанском районе на участке площадью 52 гектара рядом с селом Тюшево, где специалисты отобрали пробы смородины сорта «Селечинская». Все образцы направлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных испытаний.

В настоящее время Управление ожидает результаты исследований. По итогам будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.