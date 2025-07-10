В Рязани мужчину отправили в колонию за попытку дать взятку полицейскому

Установлено, что в сентябре 2024 года 22-летний мужчина, попытался спасти родственника от наказания за нарушение миграционного законодательства и предложил правоохранителю 16 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца в исправительной колонии общего режима.

В Рязани мужчину отправили в колонию за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в сентябре 2024 года 22-летний мужчина, попытался спасти родственника от наказания за нарушение миграционного законодательства и предложил правоохранителю 16 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца в исправительной колонии общего режима.