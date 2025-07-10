Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
31°
Птн, 11
32°
Сбт, 12
30°
ЦБ USD 78.17 0 10/07
ЦБ EUR 91.42 -0.55 10/07
Нал. USD 79.37 / 80.00 10/07 13:00
Нал. EUR 92.36 / 93.00 10/07 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 769
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
9 364
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 156
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани мужчину отправили в колонию за попытку дать взятку полицейскому
Установлено, что в сентябре 2024 года 22-летний мужчина, попытался спасти родственника от наказания за нарушение миграционного законодательства и предложил правоохранителю 16 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца в исправительной колонии общего режима.

В Рязани мужчину отправили в колонию за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в сентябре 2024 года 22-летний мужчина, попытался спасти родственника от наказания за нарушение миграционного законодательства и предложил правоохранителю 16 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца в исправительной колонии общего режима.