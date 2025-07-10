В Константинове отреставрируют усадьбу Лидии Кашиной за восемь миллионов рублей

На ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович» в Константинове выделили 8 миллионов 99 тысяч 752 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик отреставрирует поверхности фасадов, отремонтирует полы веранды и балкона, оконные и дверные блоки, заменит поручни лестниц, окрасит металлические элементы. Кроме того, проведут работы по обновлению внутренней отделки помещений.
Срок завершения работ — 1 октября 2025 года.
Заказчиком выступило ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.
Напомним, в 2024 году на ремонт усадьбы Кашиных выделяли более пяти миллионов рублей. Подрядчик выполнил расчистку и покраску дымовых труб, заменил окна, отремонтировал веранду и обработал деревянные конструкции специальными составами.
Фото взято с сайта государственного музея-заповедника С. А. Есенина