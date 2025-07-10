В Константинове отреставрируют усадьбу Лидии Кашиной за восемь миллионов рублей

Согласно документам, подрядчик отреставрирует поверхности фасадов, отремонтирует полы веранды и балкона, оконные и дверные блоки, заменит поручни лестниц, окрасит металлические элементы. Кроме того, работы проведут по обновлению внутренней отделки помещений. Срок завершения работ — 1 октября 2025 года. Заказчиком выступило ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Напомним, в 2024 году на ремонт усадьбы Кашиных выделяли более пяти миллионов рублей. Подрядчик выполнил расчистку и покраску дымовых труб, заменил окна, отремонтировал веранду и обработал деревянные конструкции специальными составами.

На ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович» в Константинове выделили 8 миллионов 99 тысяч 752 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик отреставрирует поверхности фасадов, отремонтирует полы веранды и балкона, оконные и дверные блоки, заменит поручни лестниц, окрасит металлические элементы. Кроме того, проведут работы по обновлению внутренней отделки помещений.

Срок завершения работ — 1 октября 2025 года.

Заказчиком выступило ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

Напомним, в 2024 году на ремонт усадьбы Кашиных выделяли более пяти миллионов рублей. Подрядчик выполнил расчистку и покраску дымовых труб, заменил окна, отремонтировал веранду и обработал деревянные конструкции специальными составами.

Фото взято с сайта государственного музея-заповедника С. А. Есенина