В Рязанской области отремонтируют Усадьбу Кашиных за 5,3 миллиона рублей

Работы выполнят в течение 60 дней с даты разрешения на проведение благоустройства.

В Константинове проведут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Сергей Есенин». Начальная цена тендера на госзакупках пять миллионов 311 тысяч 322 рубля.

В документах указаны следующие виды работ:

расчистка и покраска дымовых труб, купола со шпилем веранды;

замена окон, расчистка и покраска фасадов, устройство отливов, расчистка и покраска водосточной системы;

ремонт веранды, усиление конструкций пола помещения, устройство щебеночной отмостки под верандой с устройством дренажной системы;

внутренние работы — замена обоев и покраска стен, расчистка паркетных полов, ремонт дверей, обработка деревянных конструкций спецсоставами.

Работы выполнят в течение 60 дней с даты разрешения на проведение ремонта.

Ранее стало известно, что в селе Константиново Рязанской области отремонтируют школу Сергея Есенина. Срок окончания всех запланированных работ — сентябрь 2024 года, до праздничных мероприятий, приуроченных ко дню рождения поэта.