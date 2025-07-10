Рязанцы пожаловались на неадекватное поведение водителя маршрутки № 75
По словам жителей, людей мотало по салону, в движение двери открывал, Всю дорогу он был в телефоне", — написал автор. Отмечается, что они ехали вместе с ребенком.
Рязанцы пожаловались на неадекватное поведение водителя маршрутки № 75. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN. Life».
По словам жителей, людей мотало по салону, в движение двери открывал, Всю дорогу он был в телефоне", — написал автор.
Отмечается, что они ехали вместе с ребенком.