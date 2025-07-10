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Глава АТОР прокомментировала возможность международных рейсов до Геленджика
«Пока все расчеты ведутся на основе официальных сроков Росавиации и Минтранса — никаких перенесений не зафиксировано. В текущий момент проект предполагает запуск только внутренних рейсов, тогда как возможность открытия международного направления на ближайшее время остается крайне маловероятной», — подчеркнула Майя Ломидзе. По ее словам, это связано с необходимостью дополнительных согласований и подготовки инфраструктуры, которые еще не завершены. Ранее стало известно об открытии аэропорта в Геленджике спустя три года.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что аэропорт Геленджика возобновит работу только для внутренних полетов. Она отметила, что запуск международных рейсов пока маловероятен. Об этом пишет «Газета. ру».

«Пока все расчеты ведутся на основе официальных сроков Росавиации и Минтранса — никаких перенесений не зафиксировано. В текущий момент проект предполагает запуск только внутренних рейсов, тогда как возможность открытия международного направления на ближайшее время остается крайне маловероятной», — подчеркнула собеседница издания.

По ее словам, это связано с необходимостью дополнительных согласований и подготовки инфраструктуры, которые еще не завершены.

Ранее стало известно об открытии аэропорта в Геленджике спустя три года.