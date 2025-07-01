В Рязанской области во время пожара пострадал человек
Происшествие случилось 30 июня в деревне Пустынь Касимовского округа. Загорелось неэксплуатируемое здание. Отмечается, что во время пожара пострадал человек. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава.
В Рязанской области во время пожара пострадал человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Происшествие случилось 30 июня в деревне Пустынь Касимовского округа. Загорелось неэксплуатируемое здание .
Отмечается, что во время пожара пострадал человек.
На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава.
Позже выяснилось, что пострадавший погиб.