На пожаре в Рязанской области погиб мужчина

Напомним, трагедия произошла 30 июня в деревне Пустынь в Касимовском округе. Горело неэксплуатируемое здание. В МЧС сообщили, что во время пожара погиб мужчина, его личность устанавливается.