На пожаре в Рязанской области погиб мужчина
Напомним, трагедия произошла 30 июня в деревне Пустынь в Касимовском округе. Горело неэксплуатируемое здание. В МЧС сообщили, что во время пожара погиб мужчина, его личность устанавливается.
На пожаре в Рязанской области погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, трагедия произошла 30 июня в деревне Пустынь в Касимовском округе. Горело неэксплуатируемое здание.
В МЧС сообщили, что во время пожара погиб мужчина, его личность устанавливается.